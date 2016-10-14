В офисе «ЛитРес» прошли обыски по делу о вымогательстве

На 2-й Звенигородской улице, где расположен офис интернет-магазина электронных книг «ЛитРес», прошел обыск в рамках дела в отношении главы Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максима Рябыко, пишет «Коммерсантъ».

Рябыко подозревается в том, что вымогал 50 млн рублей у владельца интернет-магазина «Аймобилко» Николая Белоусова, взамен пообещав прекратить возбужденное по инициативе АЗАПИ уголовное дело в отношении него.

6 октября, как утверждает следствие, Рябыко и его деловой партнер Артем Щербаков получили от Белоусова 5 млн рублей — якобы первый транш из требуемых 50 миллионов. После этого обоих фигурантов задержали и допросили, после чего отпустили без предъявления обвинений. В настоящее время Рябыко и Щербаков проходят по делу как подозреваемые.

Напомним, в конце сентября стало известно, что сайт интернет-магазина «Аймобилко», торгующего легальной mp3-музыкой, электронными книгами и аудиокнигами, перестал функционировать после проведения обыска у его основателя. В ходе этого обыска у Николая Белоусова были изъяты серверы, на которых работала пиратская онлайн-библиотека «Либрусек».

Эту интернет-библиотеку в 2007 году основал Илья Ларин, который теперь лишь формально числится владельцем домена, проживая в Эквадоре. С 2009 года ресурс, в базе которого находятся более 2 млн книг, стал взимать с читателей плату за доступ к ним. При этом следователи выяснили, что деньги от клиентов поступали не к Ларину, а к Белоусову.