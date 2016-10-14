14 октября 2016, 13:19
Дело против экс-чиновника о драке на Арбате закрыли
Суд закрыл уголовное дело в отношении бывшего чиновника, ныне бизнесмена Эраста Матаева, избившего девушку на Старом Арбате в июне, сообщает РИА Новости.
25 июня водитель Матаева въехал со своим шефом на пешеходный Арбат, это вызвало недовольство прохожих. Одна из девушек — Евгения Храпова — стала снимать происходящее на телефон. Предприниматель вышел из машины, напал на нее и разбил смартфон.
Пресненский райсуд Москвы закрыл дело против Матаева «за примирением сторон» — бизнесмен выплатил ей 50 тысяч рублей, а также компенсацию за разбитый телефон.
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