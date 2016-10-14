Осетинское МЧС открыло горячую линию после ДТП с пятью жертвами

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия открыло горячую линию, сообщается на сайте ведомства.

Это произошло после ДТП на восьмом километре автодороги Беслан-Владикавказ. Там столкнулись пассажирский автобус марки «Мерседес», следовавший по маршруту Москва-Армения, с автовозом «Скания».

По имеющейся информации, пять человек погибли, 25 ранены. Пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу, Клиническую больницу скорой помощи города Владикавказ.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия МЧС РФ привлекло 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

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