Медведев раскритиковал систему целевого обучения в вузах

На совещании по вопросам повышения эффективности целевого обучения и целевого приема в вузы премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что эта система работает неэффективно. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В прошлом году по программам целевого приема и целевого обучения проходили подготовку свыше четверти миллиона студентов, квота для целевиков превысила 15% от общего приема на бюджетные места, но в среднем по стране была на уровне лишь где-то 2/3. По отдельным отраслям эта цифра различается. Система не работает эффективно, во всяком случае, в полной мере», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что необходимо сделать эту систему эффективной. При этом глава кабмина рассказал, что в прошлом году фактически не было конкурса по целевому приему, на одно место приходился один выпускник.

Министр образования Ольга Васильева предложила ряд мер для повышения эффективности системы целевого приема и целевого обучения в вузах.

Васильева отметила, что предлагается заключать трехсторонний договор между работодателем, абитуриентом и вузом еще до начала приемной кампании.

Также сообщалось, что Минобразования обяжет студентов-целевиков отрабатывать по три года на муниципальных предприятиях.