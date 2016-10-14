Порошенко и Меркель договорились о телеконференции в «нормандском формате» без Путина

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает официальное интернет-представительство украинского лидера.

Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе, а также вопросы ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации.

Порошенко и Меркель договорились о проведении трехсторонней телефонной конференции между лидерами Украины, Германии и Франции в ближайшие дни.

Сообщение о готовности президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель провести конференцию по урегулированию кризиса на Украине в трехстороннем формате появилось 14 октября.

В сообщении об этом на сайте украинского лидера особо подчеркивалось, что РФ не будет принимать участия в запланированной конференции, которая состоится во Франции.

Напомним, ранее возможность встречи в «нормандском формате» во Франции обсуждалась до отмены президентом РФ Владимиром Путиным запланированного визита в Париж.