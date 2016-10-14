Меркель согласна встречаться с Путиным только при шансах на прогресс

Канцлер ФРГ Ангела Меркель готова пригласить президента РФ Владимира Путина на личную встречу в Берлине в рамках саммита по украинскому конфликту в «нормандском формате», но только при условии, что будут шансы на прогресс в урегулировании конфликта.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта. «В надлежащее время, если будут созданы предпосылки для ощутимого прогресса, в Берлине может состояться прямая и личная встреча на высшем уровне», — заявил он.

Зайберт добавил, что при всех прочих условиях наличие контактов с Москвой необходимо, как и ее вовлечение в переговоры по урегулированию украинского конфликта — «вне зависимости от оценок того, что происходит в Алеппо».

Напомним, 19 октября планировалась встреча лидеров Германии, Франции, России и Украины, которая должна была состояться в Берлине. Однако 12 октября в ходе телефонных переговоров Путин, Меркель и французский президент Франсуа Олланд так и не приняли решение о саммите в «нормандском формате». Ранее российский лидер отказался от запланированного визита в Париж.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что Олланд и Меркель дали ему согласие на трехстороннюю встречу в Берлине — без участия российской стороны. Впоследствии стало известно, что речь идет о телеконференции.