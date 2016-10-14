Милонов объяснил скандал с доской Маннергейму незнанием истории

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виталий Милонов счел причиной скандала вокруг памятной доски главнокомандующему финской армией Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге плохое знание истории собственной страны. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Навешивать какой-либо ярлык, конечно, очень просто, но это неправильно с точки зрения того, что мы обязаны говорить правду — правду, какая бы она ни была. История с бароном Маннергеймом — а я очень хорошо изучал этот период истории — это, конечно, показывает, что мы историю знаем крайне плохо, а мы как россияне обязаны знать свою собственную страну гораздо лучше, чем это есть на самом деле сейчас», — сказал Милонов.

Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) сообщило о переносе памятной доски Карлу Маннергейму в музей Первой мировой войны «Ратная палата» в музее-заповеднике «Царское Село».

Накануне четверо мужчин в жилетах в надписью «НБ» (запрещенная в России Национал-большевистская партия) подошли к памятной доске Карлу Маннергейму и попытались уничтожить ее топором.

3 октября доску обстреляли — в ней видны отверстия, похожие на пулевые, в одном из них застрял металлический предмет. В результате у скульптурного изображения Маннергейма оказались повреждены левый висок и лоб.

9 сентября полиция составила протокол в отношении мужчины, облившего краской памятную доску в честь Маннергейма.