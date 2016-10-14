Появились подробности обсуждения системы ПРО Путиным и Эрдоганом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече в Стамбуле президент Турции Реджип Эрдоган и Владимир Путин обсуждали вопрос поставок элементов системы ПРО в случае, если турецкая сторона ими заинтересуется. Об этом пишет «Интерфакс».

«Упоминались различные системы ПРО, возможность поставки которых Россия может рассмотреть в случае желания турецкой стороны», — сказал Песков, уточнив, что речь идет о поставках ПРО «в различных вариациях».

Он назвал этот вопрос «чисто коммерческим», но в очень чувствительной области сотрудничества.

Песков также сообщил, что говорить об активизации оборонного сотрудничества рано.

«Я бы не стал формулировать это так, но действительно вопросы, связанные с сотрудничеством в области ВТС, фигурировали на повестке дня контактов Путина и Эрдогана», — подчеркнул он.