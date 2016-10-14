Порошенко анонсировал разработку нового ракетного вооружения

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что вскоре страна начнет разрабатывать новое ракетное оружие и средства космической разведки. Как сообщает «112 Украина», это заявление он сделал, выступая перед киевлянами на Софийской площади.

«Перед учеными и конструкторами поставлена задача: разработка нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, высокоточных боеприпасов, беспилотников ударной силы, средств космической разведки», — сказал Порошенко.

Как сообщает телеканал, 11 октября состоялась презентация новой украинской бронированной машины «Отаман 6х6», вооруженной крупнокалиберным орудием. Ее вес составляет 16 тонн, она способна перевозить 10 человек, включая экипаж.

2 октября Порошенко рассказал об успешных испытаниях новой системы дистанционно управляемого оружия «Сармат» с противотанковыми ракетами.

22 сентября Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон «О поддержке стабильности и демократии на Украине», одобрив поставки летальных оборонительных систем вооружений.

5 октября министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что необходимо в первую очередь запросить у США средства противовоздушной обороны и противотанковые средства.