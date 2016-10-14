Доску Маннергейма закрыли в музее Царского Села

Российское военно-историческое общество (РВИО) сообщило о переносе памятной доски Карлу Маннергейму в музей Первой мировой войны «Ратная палата» в музее-заповеднике «Царское Село». Соответствующая информация размещена на сайте РВИО.

В сообщении уточняется, что доска будет храниться в музее «без реставрации, как символ исторических споров в современном российском обществе».

Накануне вечером СМИ сообщили о демонтаже мемориального знака Маннергейму «неизвестными лицами», после которого рабочие начали закрашивать место на стене Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, где доска находилась.

Установка мемориальной доски вызвала множество споров. Ее разместили на месте бывших казарм императорского кавалергардского полка, в котором на протяжении шести лет служил Маннергейм.

Памятный знак регулярно подвергался атакам вандалов, которые обливали его кислотой и краской, пытались сбить со стены, рубили топором, а один раз, судя по оставшимся следам, атаковали из огнестрельного оружия.

Противники установки этой доски ссылались на роль Маннергейма в блокаде Ленинграда финской армией, главнокомандующим которой он был, и на его контакты с Гитлером.

10 октября неизвестный изрубил доску топором, после чего было анонсировано решение о ее демонтаже.