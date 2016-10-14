Носик обнаружил чужое имя в своем приговоре

Блогер и медиаменеджер Антон Носик, признанный Пресненским судом Москвы виновным в экстремизме, написал в своем «Живом журнале» об обнаружении в тексте приговора чужих инициалов.

«Как выясняется, процесс происходил с участием подсудимого Носика А. Ю. И адвокат Бадамшин в нем участвовал в защиту того же Носика А. Ю. (кстати, кто это?!) А осудили в результате Носика А. Б.», — отмечает блогер.

По его словам, копию приговора он получил спустя 12 суток после его оглашения, при этом, срок его обжалования в Мосгорсуде уже истек. «На самом деле, конечно, будет обжалование», — пообещал Носик.

3 октября Пресненский районный суд Москвы признал его виновным по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

После этого Носик нашел нарушение УК РФ в своем приговоре, о чем также написал в своем «ЖЖ».

Поводом для уголовного дела в отношении Носика стал пост «Стереть Сирию с лица Земли», опубликованный в его блоге 1 октября 2015 года.