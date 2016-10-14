Барак Обама пожаловался на слепоту и глухоту

Во время речи президента США Барака Обамы в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон протестующая женщина прервала его криками. Об этом сообщает Reuters.

«Я становлюсь таким старым, что не могу вас расслышать, не могу вас разглядеть», — сказал Обама. Он предложил протестующей против трубопровода в Северной Дакоте женщине изложить свои претензии в письменном виде, так он лучше поймет.

После того, как нарушительницу тишины вывели из зала, Обама продолжил свою речь, похвалив супругу, которая также выступила в поддержку Клинтон и резко раскритиковала республиканского кандидата Дональда Трампа за неподобающее отношение к женщинам.