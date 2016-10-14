Обама назвал Путина главой КГБ

Президент США Барак Обама, выступая в Огайо с критикой кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, ошибся и назвал президента России Владимира Путина бывшим главой КГБ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полученный пресс-релиз Белого дома.

Обама резко высказался о республиканцах, которые поддерживали Трампа, но отозвали свою поддержку после скандала с записью, на которой миллиардер неуважительно отзывается о женщинах.

«Люди, которые все понимали и молчали. Они молчали о том, что не согласны с его принципами экономической политики, что это заходит слишком далеко. Вы сторонники жесткой внешней политики, выступаете оппонентом России, но выбираете Трампа, для которого образец для подражания Владимир Путин — бывший глава КГБ», — заявил Обама.

Агентство напоминает, что Путин в 1998-1999 годах возглавлял Федеральную службу безопасности. В самом КГБ, сначала в контрразведке в Ленинграде, затем во внешней разведке на территории ГДР, он работал с 1977 года по 1991-й, откуда уволился в звании подполковника.