Страны ОДКБ приняли стратегию развития до 2025 года

На саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване страны-участники приняли стратегию коллективной безопасности до 2025 года, а также документ о мерах противодействия международному терроризму и экстремизму. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В саммите ОДКБ приняли участие президенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, а также премьер Казахстана.

По словам президента Армении Сержа Саргсяна, работа над стратегией коллективной безопасности длилась более пяти лет, сообщает РИА Новости.

Председательство в ОДКБ от Армении перешло к Белоруссии.