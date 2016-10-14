Казахстан начал экспорт нефти с самого крупного месторождения СНГ

Казахстан начал закачку нефти на экспорт с крупнейшего в стране месторождения Кашаган. Об этом на днях заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает «Радио Азаттык».

Нефть начала поступать в резервуары компании «КазТрансОйл». На экспорт в нефтепроводы отправили 26,5 тысячи тонн нефти, сообщает сегодня Bloomberg.

Издание Slon.ru пишет, что Кашаган — крупнейшее месторождение не только Казахстана, но и всего СНГ. Месторождение разрабатывается международным консорциумом из представителей Казахстана, Италии, Франции, США, Великобритании, Китая и Японии.