Правительство не заложило 500 млрд рублей на повышение зарплат медикам

В бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на ближайшие три года остается брешь в 0,5 трлн рублей. Эти деньги должны были пойти на индексацию зарплат медицинским работникам, пишут «Ведомости».

В бюджете ФОМС на 2017 год не хватает около 71 млрд рублей, в 2018 году — 196,6 млрд, в 2019-м — 219,5 млрд рублей.

Правительство одобрило проект бюджета страны на 2017-2019 годы, однако денег на то, чтобы сбалансировать ФОМС пока не нашло. Бюджет фонда будет обсуждаться дополнительно, сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

По словам неназванного федерального чиновника, есть несколько вариантов финансирования ФОМСа, скорее всего, это будет трансферт из федерального бюджета.

Индексация зарплат медработникам — один из пунктов майских указов 2012 года президента Владимира Путина.