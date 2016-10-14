В Омской области женщина повредила ногу и два дня пролежала возле школы

В поселке Андреевка Омской области участковый Борис Гончаревич спас женщину, которая, по ее словам, повредила ногу и два дня пролежала на холодной земле.

Как сообщается на сайте областного управления МВД, во время обхода пришкольной территории полицейский услышал тихий стон, доносящийся из зарослей кустарника. Там он обнаружил лежащую на земле женщину с кровоточащей раной ноги.

Сама она подняться не смогла, и полицейский почему-то решил уложить ее на садовую тележку, на которой и доставил ее в участковый пункт полиции.

«Отогревшись, женщина рассказала о том, что два дня назад, возвращаясь с работы, она решила сократить путь через территорию школы. В кустах она упала, ударилась головой и порезала ногу о разбитое стекло. После этого подняться на ноги самостоятельно она уже не смогла и два дня провела на холодной земле», — говорится в сообщении.

Участковый вызвал скорую, и бригада отвезла 49-летнюю женщину в горбольницу Омска. Ее жизнь и здоровье вне опасности.