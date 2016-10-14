Крымские диверсанты доставлены в Москву

Граждане Украины Евгений Панов и Андрей Захтей, арестованные по подозрению в подготовке диверсий в Крыму, «тайно» переведены в московское СИЗО «Лефортово». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.

«Мы проводили плановую проверку СИЗО "Лефортово", когда обнаружили Панова и Захтея в одной из камер изолятора. Поговорив с ними, выяснили, что их тайно доставили в Москву около недели назад. С тех пор они в "Лефортово"», — рассказала Меркачева.

Она также сообщила, что оба подозреваемых жалуются на жестокое обращение и утверждают, что не знают, для чего их привезли в московское СИЗО.

Официальными комментариями РИА Новости не располагает.