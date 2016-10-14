В правительстве нашли способ сэкономить 55 млрд рублей на пенсионерах

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила предложение Минфина отложить на три года вступление в силу нормы о страховых пенсиях. Эта норма предполагает опережающий рост пенсий россиян, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет, пишет РБК.

Норма должна была вступить в силу еще с 1 января 2016 года, но тогда была заморожена из-за проблем в экономике. Теперь предполагается отложить ее вступление в силу до 1 января 2020 года.

Инициативу должно одобрить правительство и российский парламент. Откладывая дополнительные выплаты пенсионерам правительство надеется сэкономить 55 млрд рублей в ближайшие три года.