В Минфине назвали условие разморозки пенсионных накоплений

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что разморозка пенсий возможна только при значительном изменении внешнеэкономических факторов. В частности, повышении стоимости барреля нефти до 80 долларов, сообщает «Прайм».

«Планов разморозить нет. Есть трехлетка, в которую внесена заморозка. Если вдруг нефть будет 80 или будет что-то такое, то тогда можно будет рассмотреть частичную разморозку», — сообщил он.

23 сентября заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев сообщил о предложении его ведомства разморозить в 2017 году 1% пенсионных накоплений из 6%, идущих на его формирование. Он подчеркнул, что единственный вариант, который позволяет в условиях жестких бюджетных ограничений сохранить накопительную пенсию и дает возможность ее развития в течение года-двух с учетом возвращения к уровню полной разморозки.

Однако 27 сентября вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что правительство России не обсуждает предложение Минэкономразвития о частичной разморозке пенсионных накоплений в 2017 году.

«Такого нет, и бюджет уже настолько сверстан, что все деньги, которые собираются в Пенсионном фонде, будут направлены на пенсионеров», — сказала Голодец.