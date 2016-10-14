14 октября 2016, 17:50
Полонского обвинили в мошенничестве в составе банды
Следствие ужесточило статью обвинения бизнесмену Сергею Полонскому и еще двум фигурантам дела о мошенничестве при долевом строительстве жилья в Москве. Об этом агентству «Москва» рассказал адвокат Полонского Славик Брсоян.
По его словам, если раньше его подзащитному вменялось совершение мошенничества в особо крупном размере, то теперь — мошенничество, совершенное организованной группой лиц.
8 августа Пресненский суд Москвы вернул дело Полонского в прокуратуру. Прокурор просил утяжелить обвинение бизнесмену.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое