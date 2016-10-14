Порошенко рассказал про обычное президентское утро

Президент Украины Петр Порошенко начинает каждое утро с того, что выслушивает доклад о ситуации в зоне АТО. Об этом он заявил во время выступления в Киеве, передает «112 Украина».

«Каждый мой день как президента и как главнокомандующего ВСУ начинается, как "отче наш", — с доклада о ситуации на фронте. Если есть оперативная необходимость, министр обороны или начальник Генштаба звонят мне 24 часа в сутки», — заявил президент.

Заявление прозвучало во время торжеств по случаю Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября.