Роулинг рассказала о пяти новых фильмах о мире Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг сообщила, что в новую серию фильмов о магическом мире Гарри Поттера войдут не три киноленты, как было известно ранее, а пять. Об этом сообщает Reuters.

«Я могу подтвердить, что будет пять новых фильмов», — сообщила писательница на встрече с читателями в Лос-Анджелесе.

Американская кинокомпания Warner Brothers запланировала снять серию фильмов по книге Роулинг «Фантастические звери и места их обитания». Она является своеобразной энциклопедией по миру Гарри Поттера и рассказывает о нем более подробно. Роулинг должна была стать сценаристом проекта.