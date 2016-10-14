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14 октября 2016, 12:00
биология обезьяны этология

Процесс обучения молодых шимпанзе сняли на видео

Michael Nichols

Ученым удалось зафиксировать момент, когда самки диких шимпанзе учат своих потомков использовать орудия труда. Полученная запись доказывает, что обучение происходит не просто путем наблюдения молодежи за действиями старших, а при помощи целенаправленных действий взрослых обезьян.

Съемка была сделана автоматическими камерами, установленными в национальном парке Ноуабале-Ндоки в Республике Конго. Живущие там шимпанзе добывают термитов из термитников, засовывая туда предварительно очищенные от листьев тонкие веточки. Зубами они расщепляют кончик такого прутика, а потом помещают его в отверстие в термитнике и осторожно поворачивают. Термиты вцепляются в прутик, шимпанзе вытаскивает его и поедает добытых насекомых. Подобное поведение шимпанзе было известно и зафиксировано в видеозаписях уже довольно давно, но теперь впервые ученые увидели, как матери передают свое умение детям.

Стефани Масгрэйв (Stephanie Musgrave), ведущий автор статьи об этом открытии в журнале Scientific Reports, рассказывает, что шимпанзе-матери сначала обрабатывают прутики сами, а потом передают их своим детям, чтобы те добывали термитов. Так юные шимпанзе узнают, какие форму и размеры должны иметь эти орудия.

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