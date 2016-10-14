В Солнечной системе нашли новую карликовую планету

Центр малых планет официально сообщил об обнаружении в Солнечной системе новой карликовой планеты. Она была замечена еще в августе 2014 года на снимках, сделанных при помощи телескопа имени Виктора Бланко (Víctor M. Blanco Telescope) в обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Найти ее помогла специально созданная компьютерная программа, которая выявляет на космических снимках объекты, которые движутся на фоне звездного неба. Обычно при поиски объектов Солнечной системы: астероидов, комет, транснептуновых объектов, сопоставляются снимки, сделанные в течение нескольких ночей подряд, где довольно легко выявить смещение одного из небесных объектов. Но основной целью телескопа имени Виктора Бланко было наблюдение за галактиками, так что снимки одного участка звездного неба были разделены разными промежутками времени от нескольких дней до нескольких месяцев, что затрудняло обнаружение сравнительно близких к Земле объектов. Однако программа, разработанная в Мичиганском университете, помогла преодолеть эту трудность.

Планета пока известна под названием 2014 UZ 224 .По оценке астрономов, диаметр новой карликовой планеты составляет от 550 до 1180 километров, то есть даже при максимально возможной оценке Плутон превосходит ее более чем вдвое.