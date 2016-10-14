Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
14 октября 2016, пятница, 18:14
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
14 октября 2016, 17:17
астрономия космос

В Солнечной системе нашли новую карликовую планету

jojo nicdao/Flickr

Центр малых планет официально сообщил об обнаружении в Солнечной системе новой карликовой планеты. Она была замечена еще в августе 2014 года на снимках, сделанных при помощи телескопа имени Виктора Бланко (Víctor M. Blanco Telescope) в обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Найти ее помогла специально созданная компьютерная программа, которая выявляет на космических снимках объекты, которые движутся на фоне звездного неба. Обычно при поиски объектов Солнечной системы: астероидов, комет, транснептуновых объектов, сопоставляются снимки, сделанные в течение нескольких ночей подряд, где довольно легко выявить смещение одного из небесных объектов. Но основной целью телескопа имени Виктора Бланко было наблюдение за галактиками, так что снимки одного участка звездного неба были разделены разными промежутками времени от нескольких дней до нескольких месяцев, что затрудняло обнаружение сравнительно близких к Земле объектов. Однако программа, разработанная в Мичиганском университете, помогла преодолеть эту трудность.

Планета пока известна под названием 2014 UZ224.По оценке астрономов, диаметр новой карликовой планеты составляет от 550 до 1180 километров, то есть даже при максимально возможной оценке Плутон превосходит ее более чем вдвое.

В самой далекой точке орбиты планета находится на расстоянии 26,9 миллиарда километров от Солнца. Минимальное же расстояние от 2014 UZ224 до Солнца составляет 5,67 миллиарда километров. То есть большая часть ее орбиты лежит в самой отдаленной области Солнечной системы, даже за пределами пояса Койпера. Полный оборот вокруг Солнца планета совершает за 1136 лет.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.