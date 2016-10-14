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14 октября 2016, 11:16
биология животные

Волосатые ноги пауков позволяют им нас слышать

Tibor Nagy/Flickr

Новое исследование показало, что некоторые виды пауков, хотя и лишены органов слуха, могут воспринимать человеческую речь на расстоянии нескольких метров. Они делают это благодаря волоскам на ногах.

Руководивший исследованием арахнолог Пол Шембл (Paul Shamble) из Корнельского университета говорит, что полученные результаты сильно изменят представления об органах чувств пауков, у которых, как обычно считалось, доминируют зрение и осязание. «Удивительно, но мы обнаружили, что они также обладают острым чувством слуха, – говорит ученый. – Они могут слышать звуки на расстоянии гораздо большем, чем считалось ранее, несмотря на то, что у них нет ушей с барабанными перепонками, типичных для большинства животных с развитым слухом».

Опыты проводились на представителях семейства пауков-скакунов (Salticidae). Сделать это открытие Полу Шемблу и его коллегам помог новый метод регистрации электрической активности нервной системы паука. Изначально ученые изучали реакцию нервной системы на зрительные стимулы, но однажды заметили возбуждение, которое возникало, когда в комнате передвигали стул. После этого исследователи целенаправленно стали изучать воздействие звуковых раздражителей.

Как оказалось, улавливать звуки паукам помогают волоски на передней паре конечностей. Когда ученые смачивали волоски водой, чтобы прекратить их колебания, нервная система пауков переставала возбуждаться после звуковых сигналов. В ходе экспериментов было установлено, что пауки слышат хлопки в ладоши на расстоянии более пяти метров. Наиболее чувствительны они оказались к звукам низкой частоты (80 – 130 герц). Ученые замечают, что это значение соответствует частоте колебаний крыльев у паразитических ос – главных врагов этих пауков.

Теперь исследователи планируют изучить представителей других групп пауков, чтобы выяснить, способны ли они воспринимать звуки. Итоги работы ученых изложены в статье, опубликованной в Current Biology.

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