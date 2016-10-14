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14 октября 2016, 13:29
биология палеонтология птицы эволюция

У жившей 66 миллионов лет назад птицы найден голосовой орган

Nicole Fuller/Sayo Art/UT Austin

Исследовав при помощи томографа окаменевшие останки древней птицы, ученые обнаружили у нее сиринкс – специфический для птиц вокальный орган, расположенный в точке, где трахея разделяется на два бронха.

Если млекопитающие, включая людей, для производства звуков используют голосовые связки в гортани, то гортань птиц служит лишь для закрытия входа в трахею, а голосовых связок в ней нет. Все разнообразие звуков птичьего пения производится сиринксом, или нижней гортанью, за счет вибрации ее стенок. Особые мышцы у птиц могут менять силу натяжение мембранных стенок сиринкса и диаметр просвета бронхов, что позволяет изменять извлекаемые звуки.

Ранее самый древний известный сиринкс был обнаружен у птицы из рода Presbyornis, жившей около 40 – 50 миллионов лет назад. Теперь рентгеновская компьютерная томография позволила выявить сиринкс и у птицы Vegavis iaai, возраст которой составляет примерно 66 – 69 миллионов лет. Окаменевшие останки этой птицы были найдены в 1992 году на острове Вега у берегов Антрактиды. А в 2013 году палеонтолог Джулия Кларк (Julia Clarke) из Техасского университета обнаружила у этой птицы сиринкс. Он оказался длиной менее сантиметра, то есть совсем небольшим по сравнению с современными птицами. Ученые отмечают, что по своему строению сиринкс Vegavis iaai больше всего напоминает аналогичные органы уток и гусей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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