В Петербурге эвакуировали аэропорт Пулково

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге эвакуируют, здание терминала закрыто на вход и выход. Об пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта ООО «Воздушные ворота северной столицы».

«В связи с поступлением сообщения об угрозе акта незаконного вмешательства в работу аэропорта проведена эвакуация здания терминала. Вход и выход из терминала временно закрыт. Транспортной полицией совместно со службой авиационной безопасности аэропорта проводятся мероприятия по безопасности», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Отмечается вероятность задержки рейсов на вылет из Пулково. Пассажиры прилетевших самолетов находятся в них до окончания процедур безопасности.