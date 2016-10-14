Суд уменьшил сроки российским болельщикам за беспорядки на Евро-2016

Суд во Франции сократил тюремные сроки двум российским болельщикам, отбывающим наказание за участие в беспорядках на Евро-2016 в Марселе. Наказание было смягчено Алексею Ерунову и Сергею Горбачеву, сообщил в твиттере глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

«Суд французского Прованса смягчил наказание российским болельщикам: Горбачеву на 3 месяца, Ерунову на 6. Теперь их сроки 15 и 18 месяцев», — говорится в сообщении.

Болельщиков осудили в июне, вместе с ними годичный срок отбывает Николай Морозов.

Все трое были задержаны после беспорядков в Марселе, где участвовали в столкновениях с английскими фанатами.

В результате драки один английский болельщик получил смертельную травму.

Помимо россиян были осуждены двое английских болельщиков. Они получили два и три месяца заключения.