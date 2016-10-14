За три квартала в России выявили 120 финансовых пирамид

С января по сентябрь 2016 года Банк России выявил в стране около 120 финансовых пирамид. Об этом рассказал начальник управления ЦБ по пресечению недобросовестного поведения на открытом рынке Валерий Лях, пишет портал «Банки.ру».

«За третий квартал порядка 30 финансовых пирамид мы выявили, с начала года это порядка, наверное, 120», — сказал Лях.

Средний размер ущерба, нанесенного каждой пирамидой, ЦБ оценивает в 40-80 тысяч рублей на человека. Количество пострадавших в разных регионах отличается, в среднем, это от 100 до 150 вкладчиков.

Валерий Лях также сообщил о подготовке ЦБ карты финансовых рисков. На ней будут указаны места вероятного появления финансовых пирамид и недобросовестных практик.

«Сейчас это по регионам неравномерно. Как показала практика работы с финансовыми пирамидами, четко видно, что они возникают локально и перебрасываются локально. Задача — потенциально снизить риски того, что эти финансовые пирамиды будут распространяться на другие регионы», — уточнил представитель ЦБ.