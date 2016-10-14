Fitch повысило российский прогноз до стабильного

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) России в сторону улучшения, повысив его с негативного до стабильного и подтвердив на уровне «BBB-», передает ТАСС.

При этом российский рейтинг остается на низшей ступени инвестиционной категории. Отметим, что из трех крупнейших рейтинговых агентств мира (S&P, Moody's и Fitch) только последнее оценивает рейтинг РФ как инвестиционный.

Напомним, ранее представитель Минэкономразвития России заявил, что текущие показатели развития отечественной экономики позволяют рассчитывать на пересмотр инвестиционного рейтинга страны в лучшую сторону и последующее повышение суверенного кредитного рейтинга России.