В пяти регионах России введут курортный сбор

Курортные сборы будут введены в пяти регионах России — в Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и Кубани. Такое предложение сделал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сначала мы предлагаем провести эксперимент в пилотных регионах — в Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и Кубани — и только затем распространить действие закона на территорию всей России», — заявил министр.

Предполагается, что эксперимент продлится пять лет, а затем будет распространен на все города-курорты.

Кузнецов сообщил, что важно создать такой механизм, который позволил бы городам-курортам, активно решающим задачи импортозамещения по въездному и внутреннему туризму, поддерживать и развивать курортную инфраструктуру. Он подчеркнул, что сбор будет носить строго целевой характер, а средства будут распределяться по закрытому перечню.

Средства от сбора будут поступать в региональный фонд и направляться только на сохранение и развитие курортной инфраструктуры. Размер сбора установит сам субъект РФ, но не более 150 рублей за сутки. От него будут освобождены дети до 18 лет, инвалиды, сопровождающие их лица, ветераны войн, Герои Советского Союза и России, соцтруда, чернобыльцы, а также те, кто приехал учиться или работать. Перечень льготников может быть расширен по усмотрению руководства регионов. Законопроект будет внесен в правительство РФ до 15 ноября.

15 августа глава Минина Антон Силуанов назвал «потолок» курортного сбора — от 50 до 100 рублей.

22 сентября министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий анонсировал введение разового курортного сбора в регионе. По его мнению, он не должен превышать 300 рублей.

Президент России Владимир Путин утвердил комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности российских курортов. Соответствующие поправки в законодательство правительство должно разработать и утвердить к 1 марта 2017 года.