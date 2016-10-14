Чувашского пенсионера приговорили к условному сроку за перепост статьи

Житель чувашского города Цивильск Николай Егоров приговорен местным районным судом к двум годам колонии условно за перепост статьи, признанной экстремистской. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката осужденного Евгения Губина.

Защитник отметил, что они с Егоровым будут обжаловать приговор.

62-летний Егоров работает охранником асфальтобетонного завода. В мае 2014 года он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» открытое письмо публициста Бориса Стомахина, осужденного за призывы к экстремизму. Само письмо также находится в списке экстремистских материалов.