В Петербурге появилась река-триколор

В Невском районе Санкт-Петербурга река Мурзинка приобрела ярко-белый цвет. Предположительно причиной этого стал сброс веществ одного из местных предприятий. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на Водоканал.

«Прибывшая на место бригада водоотведения обнаружила прямой выпуск в реке Мурзинке, принадлежащий сторонней организации. Выпуск, который послужил причиной изменения цвета притока Невы, не находится в хозяйственном ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"», — рассказали в организации.

«Как в сказке. Молочные реки, кисельные берега», — комментируют происшествие петербуржцы в социальной сети.

Комитет по природопользованию сообщил, что на место выехали специалисты.

Ранее река уже изменяла цвет на ярко-синий и оранжевый.

В начале сентября подобная ситуация с выбросом веществ в реку, который привел к изменению ее цвета, произошла в промышленном районе Норильска. Тогда покраснение воды в реке Далдыкан было вызвано попаданием сточных вод Надеждинского металлургического завода.