Россия поставит США 14 ракетных двигателей РД-181

Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал, что предприятие поставит частной компании США Orbital ATK 14 ракетных двигателей РД-181 для установки на ракеты-носители. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Согласно заключенному контракту, мы обязаны поставить с 2017 по 2018 год 14 двигателей. Не думаю, что будут какие-либо замены на другие двигатели: время на эксперименты вышло и альтернативы не найдено», — сообщил Арбузов.

При этом гендиректор российского предприятия выразил надежду на то, что напряженная геополитическая ситуация в мире не отразится на реализации международной программы запусков американских носителей Antares.

«Как вы понимаете, важен общеполитический фон, на основе которого часто происходят совершенно неожиданные вещи. В программе есть риски с обеих сторон, которые, в конечном итоге, надеюсь, будут преодолены», — резюмировал Арбузов.

Разработка жидкостного ракетного двигателя РД-181 началась в 2014. Контракт на поставку двигателей был заключен в декабре 2014 году. Его первое огневое испытание прошло в начале 2015 года, а весной того же года была успешно завершена его сертификация.