Три московских вуза лишились аккредитации

Рособрнадзор опубликовал на своем официальном сайте список полностью лишенных аккредитации вузов, среди которых три вуза Москвы: Экономико-правовой институт, Международная академия оценки и консалтинга, Московский открытый институт.

Всего этот список включает в себя 14 вузов России:

1. АНОО ВО «Уральский Финансово - Юридический институт»;

2. ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и управления»;

3. ЧУ ВО «Экономико-правовой институт»;

4. Северодвинский филиал ЧОУ ВО «Институт управления»;

5. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Институт Экономики, Культуры и Делового Администрирования»;

6. ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»;

7. АНО ВО «Сергиево -Посадский гуманитарный институт»;

8. НОЧУ ВО «Уральский институт коммерции и права»;

9. НОУ ВПО «Международная академия оценки и консалтинга»;

10. ОАНО ВО «Московский открытый институт»;

11. ЧОУ ВО «Восточно-Европейский Институт психоанализа»;

12. НАЧОУ ВО «Уральский институт экономики, управления и права»;

13. ЧОУ ВО «Санкт - Петербургский институт управления и права»;

14. ЧОУ ВО «Невский институт управления и дизайна».

Также представлен перечень из 13 образовательных учреждений частично лишенных аккредитации.

«В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Служба также отмечает, что в случае лишения образовательной организации госаккредитации, «учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения».