Ростуризм попросил россиян в Таиланде воздержаться от публичного веселья

Ростуризм выпустил предупреждение для российских туристов, отдыхающих в Таиланде, в связи со смертью короля этой страны Пхумипона Адульядета, находившегося на троне 70 лет.

«Ростуризм рекомендует российским туристам в Таиланде проявлять уважение к чувствам жителей, скорбящих по своему монарху, стараться одеваться сдержанно и вести себя уважительно, воздерживаться от публичных проявлений веселья и обсуждения королевской семьи Таиланда в общественных местах в дни траура», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Ростуризме напоминают, что в Таиланде на ближайший месяц отменены увеселительные мероприятия.

Во время траура туристы могут столкнуться с различными ограничениями доступа к развлечениям, включая рестораны, бары и торговые центры, отмечают в ведомстве.