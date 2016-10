Samsung оценил убытки от скандала с Galaxy Note 7 в 3 млрд долларов

В соответствии с прогнозом южнокорейской компании Samsung Electronics, убытки в операционной прибыли из-за прекращения выпуска смартфона Galaxy Note 7 за два квартала составят более 3 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.

«Негативное воздействие в четвертом квартале 2016 года ожидается в пределах 2 трлн вон (2,2 млрд долларов) и около 1 трлн вон в первом квартале 2017 года», — цитирует агентство заявление компании.

2 сентября 2016 года Samsung представил свой новый смартфон Galaxy Note 7.

Из-за сообщений о самовозгораниях смартфона компания за два дня потеряла около 22 млрд долларов капитализации.

11 октября компания приняла решение о прекращении выпуска гаджетов. После официального объявления о полном прекращении производства Galaxy Note 7 Samsung Electronics Co. потеряла 17 млрд долларов на бирже.

В тот же день акции компании подешевели на 8% — до минимума 2008 года. Капитализация сократилась до 195,6 млрд долларов.

Samsung expects another $3 billion hit to profit from Note 7 failure https://t.co/1Ko1i0YqAO