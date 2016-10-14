Подданным Саудовской Аравии запретили ездить в шесть стран

МВД Саудовской Аравии выпустило запрет на посещение подданными королевства шести стран: Ирана, Ирака, Йемена, Сирии, Израиля и Палестины и Таиланда, сообщает РИА Новости.

При нарушении предписания саудовцев ждет полный запрет на выезд за рубеж до трех лет. Также им придется заплатить штраф в размере около 3 тысяч долларов.

В начале года Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном после нападения на диппредставительства королевства.

Погромы саудовских дипмиссий спровоцировала казнь в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.