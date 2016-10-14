14 октября 2016, 20:21
Подданным Саудовской Аравии запретили ездить в шесть стран
МВД Саудовской Аравии выпустило запрет на посещение подданными королевства шести стран: Ирана, Ирака, Йемена, Сирии, Израиля и Палестины и Таиланда, сообщает РИА Новости.
При нарушении предписания саудовцев ждет полный запрет на выезд за рубеж до трех лет. Также им придется заплатить штраф в размере около 3 тысяч долларов.
В начале года Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном после нападения на диппредставительства королевства.
Погромы саудовских дипмиссий спровоцировала казнь в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.
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