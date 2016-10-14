СМИ сообщили об исчезновении руководителя главного банка РПЦ

Об исчезновении председателя правления банка «Пересвет» Александра Швеца сообщает «Дождь» со ссылкой на два источника.

Ранее агентство Fitch выпустило отчет о негативном состоянии дел в банке, Швец пропал около трех дней назад, утверждает телеканал.

Член совета директоров «Пересвета» Елена Кагдина сообщила, что в банке назначен временно исполняющий обязанности руководителя учреждения. Правление временно возглавил вице-президент банка Павел Панасенко.

Кагдина также рассказала, что банк уже уведомил об этом ЦБ.

Пресс-служба регулятора отвечать на вопрос «Дождя» отказалась.