Глава банка РПЦ пропал из-за болезни

Глава банка «Пересвет» Александр Швец не выходит на работу из-за болезни, говорится на сайте кредитной организации, около половины акций которой принадлежит РПЦ.

«Александр Швец находится в Москве, но проходит курс лечения в медицинском учреждении, в связи с чем временно не может осуществлять функции председателя правления банка», — сообщили в «Пересвете».

На время болезни банком будет управлять вице-президент Павел Панасенко.

Ранее сегодня телеканал «Дождь» сообщил, что Швец исчез несколько дней назад и его местонахождение неизвестно.

5 октября агентство Fitch опубликовало отчет, согласно которому «Пересвет» выдавал кредиты организациям, не имеющим реальных активов. Fitch признал кредиты банка на 12 млрд рублей высокорискованными. Часть кредитов была выдана организациям, связанным с менеджментом банка.