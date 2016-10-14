Роспотребнадзор собрался маркировать продукты по системе «светофор»

Роспотребнадзор планирует нововведение, благодаря которому все выпускаемые в России продукты получат маркировку по системе «светофор». Предполагается, что внедрение новой системы поможет увеличить количество качественных продуктов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«Если продукт не содержит в себе полезных веществ, то это красный. Если он содержит в своем составе заменители того или иного типа, то он желтый, и если он полностью натуральный и содержит только полезные белки, жиры, углеводы и микроэлементы, то он зеленый», — рассказала глава Роспотребнадзора.

При этом, она пояснила каким образом эта мера может отразиться на качестве продуктов: «Во всех странах, где это есть, это в самом деле работает, не только потому что людям будет проще выбирать, но и потому что производитель старается, понимая, что это очень серьезный маркетинговый ход, сократить количество продуктов, которые должны выпускаться с красной маркировкой».

Попова также подчеркнула, что данное предложение обусловлено не только успешным опытом применения в других странах, но и необходимостью ее введения в России.

«Оно идет в развитие той стратегии повышения качества пищевых продуктов, которое уже утверждено распоряжением правительства, и плана реализации, который мы сегодня готовим. Нам кажется, что это очень правильный ход, для того чтобы проинформировать потребителя, не вводя дополнительных способов регулирования», — отметила глава Роспотребнадзора.