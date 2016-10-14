В Минтрансе пообещали не брать с физлиц плату за переход границы

Министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что вопрос введения платы для транспортных средств за пересечение границы РФ находится на стадии изучения, при этом взимать плату с физических лиц не планируется, передает агентство РИА Новости.

Как стало известно ранее, Минтранспорта собирается ввести плату за пересечение госграницы РФ автомобилями и грузовыми поездами. Первоначально планируется сделать платным проезд через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. Размер взимаемой с автомобилей платы будет зависеть от их категории, а с поездов — за тоннаж груза.

Отмечалось, что полученные средства пойдут, в частности, на реконструкцию самих пунктов пропуска.

Ведомство разрабатывает соответствующий проект взимания платы по аналогии с системой «Платон» во исполнение поручений по итогам заседания Государственной пограничной комиссии (ГПК), состоявшегося в конце августа в Южно-Сахалинске.