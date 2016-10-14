СМИ сообщили о проверках в Спецстрое

Сотрудники Главного контрольного управления президента начали проверку деятельности Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Они проверят финансовое состояние подведомственных ему предприятий и оценят эффективность расходования бюджетных средств. От результатов проверки будет зависеть существование агентства в его нынешнем виде.

«Аудиторам предстоит оценить эффективность расходования агентством бюджетных средств, выделенных как в рамках государственного оборонного заказа, так и в других проектах — вроде строительства космодрома Восточный», — сообщил источник издания в Кремле.

Собеседник «Коммерсанта» рассказал, что причиной проверки стал разгромный отчет о деятельности и состоянии Спецстроя. Скандальный документ попал к президенту РФ Владимиру Путину, который направил его в аппарат Совбеза РФ, а затем доклад оказался у начальника главного контрольного управления президента Константина Чуйченко.

21 июля сообщалось, что при строительстве 20 объектов первой очереди космодрома Восточный у Спецстроя возникли финансовые затруднения: чтобы сдать объекты к концу октября, требуется еще примерно 7 млрд рублей сверх сметы.

15 августа Министерство обороны РФ организовало рабочую группу, которая должна разобраться с проблемами строительства космодрома Восточный и доложить в правительство.

13 сентября стало известно, что следователи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ выявили сговор при выборе подрядчика для составления сметы на строительство космодрома, что, в конечном итоге, привело к завышению цены. Кроме того, в ходе проверки законности расходования бюджетных средств на строительство космодрома стало известно о краже более 1,5 млн рублей.