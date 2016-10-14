Министр образования обяжет студентов-целевиков отрабатывать по три года

Министерство образования и науки России предложило повысить эффективность целевого приема студентов, при котором деньги за их обучение идут из бюджета, а они, в свою очередь, обязуются потом отработать в муниципальной организации.

По словам министра образования Ольги Васильевой, ее ведомство предложило ужесточить эту систему, заключая трехсторонний договор между вузом, работодателем и студентом.

«Чтобы повысить эффективность целевого приема, министерство предлагает внести изменения в законодательство, которые более четко регламентируют права, обязанности и ответственность вуза, заказчика и студента», — заявила Васильева на совещании с главой правительства Дмитрием Медведевым (цитата по ТАСС).

Если выпускник не будет работать в организации, оплатившей ему обучение, с него будут требовать вернуть средства, затраченные на его подготовку.

В 2015/2016 учебном году в российских вузах обучались 168 тысяч студентов-целевиков.