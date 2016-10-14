14 октября 2016, 17:13
Путин прилетел в Ереван для участия в саммите ОДКБ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван, где примет участие в заседании совета при Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщается на сайте Кремля.
У трапа Путина встречал президент Армении Серж Саргсян.
В саммите ОДКБ примут участие представители всех стран — участниц организации (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).
Также на сессию приглашены представители ШОС и СНГ — партнерских организаций.
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