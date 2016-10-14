Путин прилетел в Ереван для участия в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван, где примет участие в заседании совета при Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

У трапа Путина встречал президент Армении Серж Саргсян.

В саммите ОДКБ примут участие представители всех стран — участниц организации (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).

Также на сессию приглашены представители ШОС и СНГ — партнерских организаций.