В Минобороны назвали вбросом сообщения об убийстве российских военных в Сирии

Боевики группировки «Файлак аль-Шам» распространили сообщение об убийстве шести российских военнослужащих в Сирии. Об этом сообщает издание SITE Intel Group со ссылкой на твит группировки.

В сообщении говорится, что военные были убиты в провинции Хама. Вместе с российскими погибли сирийские и иранские военные, утверждают боевики.

Также они сообщили, что слежка за военными продолжалась в течение трех месяцев.

Между тем Минобороны РФ уже опровергло гибель военных.

«Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и на зависть провокаторам выполняют и будут выполнять задачи по предназначению», — заявили в военном ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

В министерстве отметили, что «сообщения в зарубежных социальных сетях о якобы гибели российских военнослужащих не имеют под собой никаких оснований и являются намеренным информационным вбросом».