Порошенко анонсировал переговоры с Меркель и Олландом без Путина

На официальном сайте украинского лидера Петра Порошенко появилось сообщение о готовности президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель провести конференцию по урегулированию кризиса на Украине в трехстороннем формате.

В сообщении особо подчеркивается, что РФ не будет принимать участия в запланированной конференции, которая состоится во Франции.

Ранее, напомним, стороны обсуждали возможность обсуждения украинского кризиса в «нормандском формате», но организация такой встречи во Франции с участием президента России Владимира Путиным стала невозможной после его решения отменить запланированный визит в Париж.

12 октября пресс-служба Елисейского дворца сообщала, что вопрос о проведении саммита в «нормандском формате» урегулирован, и встреча может состояться в Берлине в ближайшее время.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока необходимость проведения переговоров в «нормандском формате» отсутствует, так как нет должного уровня готовности к такой встрече, — однако допустил возможность прилета Путина на переговоры в Берлин.