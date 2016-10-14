В ДНР сообщили об украинских танках и артиллерии в Донбассе

Украинские военнослужащие сегодня днем атаковали позиции ДНР в районе села Ленинское на юге самопровозглашенной республики. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.

По данным командования, украинские военные обстреляли из 152-мм орудий подразделения противника, а затем перешли в атаку «силами до одной роты» при поддержке минометного огня.

Бой продолжается, отметили в ДНР. Там призвали наблюдательную миссию ОБСЕ принять незамедлительные меры по прекращению огня со стороны украинской армии.

Сегодня же в ДНР сообщили об обнаружении в Донбассе украинских танков, артиллерийских систем крупного калибра и других орудий украинских силовиков.

«На горловском направлении — танковый взвод, две батареи РСЗО БМ-21 "Град", батарея 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" и батарея 122-миллиметровых САУ "Гвоздика". На донецком направлении — танковый взвод, батарея 122-миллиметровых САУ "Гвоздика", две батареи 120-миллиметровых минометов и семь БПЛА "Валькирия"», — сообщил представитель армии ДНР Эдуард Басурин (цитата по РИА Новости).

По сообщению сепаратистов, 12 октября украинские военные пытались прорвать линию обороны ДНР в районе сел Ленинское и Коминтерново. Там отметили, что «в результате, потери ВСУ составили около 15 человек убитыми и более 30 ранеными».

Подтверждения этой информации с украинской стороны не поступало.