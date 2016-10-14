Налог на землю с неоформленными постройками предложили увеличить в пять раз

Подмосковное правительство разработало законопроект, предусматривающий увеличение налога для владельцев земельных участков с неоформленными строениями в пять раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя председателя правительства Подмосковья Александра Чупракова.

Проект поддержала Госдума РФ. Предполагается, что данная мера поможет пополнить бюджет еще на 1,8 млрд рублей за два года.

«Мы добиваемся внесения изменений в Налоговый кодекс, где стоимость выявленных объектов недвижимости будет определяться как кадастровая стоимость участка, на котором они расположены, умноженная на определенный коэффициент», — рассказал Чупраков.

По информации издания, полученной от местного правительства, в настоящее время только в Подмосковье около 30% незарегистрированных объектов. По данным Минэкономразвития, в РФ около 4,4 млн участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, здания на которых не зарегистрированы.

Законопроект может поступить в Госдуму до конца 2016 года.

Ранее сообщалось, что Минфин рассматривает возможность взимания налога на имущество с владельцев земли, которые построили на своих участках здания, но не оформили их в собственность.